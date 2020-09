Referendum: Di Maio, cittadini hanno "costretto" Parlamento a dove fare legge elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini che hanno votato al referendum sul taglio dei parlamentari hanno “costretto” il parlamento a dover fare una legge elettorale. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Che tempo che fa”. “Negli ultimi 20 anni si era provato a fare tutto il resto ma non ci si era riusciti. I cittadini che hanno votato per il sì e quelli che hanno votato per il no sono riusciti a dettare l’agenda politica per i prossimi mesi”, ha detto Di Maio, secondo cui con il referendum si possono ora pensare “meccanismi per evitare l’uso distorto di cambi di casacca” o “discutere delle pluri-candidature”, insomma si “può mettere mano a tutte queste cose”. (Les)