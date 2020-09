Inps: ministro Esteri Di Maio, non ho perso fiducia in Tridico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha ribadito in un’intervista a “Che tempo che fa” di non aver perso la fiducia nei confronti del presidente dell’Inps Pasquale Tridico. Rispondendo ad una domanda del conduttore Fabio Fazio, il ministro ha dichiarato: "Non l'ho persa. Credo che su questa tema ci sia da considerare il momento che stiamo vivendo”, ha dichiarato Di Maio. “I problemi per la Cassa integrazione, imprenditori che non riescono a ripartire. Il Comitato dei tecnici di Palazzo Chigi era stato convocato per rivedere gli stipendi dell'Inps ed e' venuta fuori la proposta dei 150 mila euro. Ora stiamo facendo approfondimenti perche' bisogna tener conto che una cosa era la situazione un anno fa, cosa diversa e' oggi”, ha aggiunto il ministro. (Res)