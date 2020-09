Russia-Armenia: Putin a colloquio con Pashinyan, preoccupazione per scontri nel Nagorno-Karabakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan per discutere delle ostilità militari in corso nel Nagorno-Karabakh. Lo ha reso noto oggi il Cremlino. "Su iniziativa della parte armena, si è svolta una conversazione telefonica tra il presidente Vladimir Putin e il primo ministro Nikol Pashinyan. I leader hanno discusso della grave escalation della situazione nella zona di conflitto del Nagorno-Karabakh", si legge nel comunicato. Putin ha espresso "serie preoccupazioni" per le rinnovate ostilità militari su larga scala fra Armenia e Azerbaigian. Nella conversazione si è espressa l'importanza di fare "ogni sforzo necessario per prevenire un'ulteriore escalation dello scontro" e, cosa più importante, "fermare le ostilità armate", si legge nel comunicato del Cremlino. (Rum)