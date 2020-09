Azerbaigian: Boldi (Lega), governo lavori per soluzione negoziata del conflitto con Armenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata della Lega Rossana Boldi, presidente dell'Associazione parlamentare di amicizia Italia-Azerbaigian, afferma che non può che "manifestare grande preoccupazione per l'escalation di scontri tra Armenia e Azerbaigian, in queste ultime ore. Auspico che l'Italia, Paese membro del Gruppo del Minsk dell'Osce - aggiunge in una nota - ribadisca con forza il proprio impegno per una soluzione negoziata che veda al centro l'obiettivo della pacificazione del Nagorno Karabach partendo dal riconoscimento dell'integrità territoriale e dell'inviolabilità dei confini di stati riconosciuti internazionalmente e dalle risoluzioni del consiglio di sicurezza dell'Onu del 1993". (Com)