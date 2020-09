Romania: elezioni locali, affluenza alle urne al 38,28 per cento alle 18.00

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle urne per le elezioni locali della Romania è stata del 38,28 per cento alle 18.00. Hanno votato circa 7 milioni di cittadini, secondo i dati dell'Ufficio elettorale centrale della Romania (Bec). La capitale Bucarest continua a registrare un'affluenza minore della media nazionale, con il 31,3 per cento. Il ministero dell'Interno ha chiesto, tramite una nota indirizzata alla Bec, la proroga del voto dopo le 21.00 a causa delle difficoltà del processo elettorale in alcuni seggi, ma la richiesta è stata respinta. (Rob)