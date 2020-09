© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, esprime "profondo cordoglio per la scomparsa di Aurelio Visalli, sottufficiale della Guardia costiera morto per mettere in salvo due ragazzi in mare a Milazzo. Mi stringo attorno alla sua famiglia. Il suo sacrificio, mentre faceva il suo dovere, non verrà mai dimenticato" scrive su Twitter. (Rin)