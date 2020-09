Usa-Nato: colloquio Pompeo-Stolternberg, focus su Mediterraneo orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Michael Pompeo e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg hanno discusso oggi in merito alla situazione nel Mediterraneo orientale e l'importanza dell'unità dell'Alleanza. Il colloquio giunge in occasione della visita del capo della diplomazia statunitense in Grecia. In un tweet, Pompeo si è detto lieto di aver conversato con Stoltenberg. In una dichiarazione separata del Dipartimento di Stato, Pompeo ha anche accolto con favore la futura ripresa dei colloqui esplorativi tra Turchia e Grecia. (Nys)