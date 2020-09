© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 28 settembre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2378m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: giornata in prevalenza soleggiata sulle regioni di Nord Ovest, salvo per qualche nuvola sulla Liguria e verso sera in aumento anche altrove per un fronte in addossamento sulle Alpi settentrionali, dove non si esclude qualche debole precipitazione, specie in Val d'Aosta. Clima gradevole, fresco all'alba. (Rpi)