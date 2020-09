© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEPresentazione del murale frutto della collaborazione tra la Fondazione Arrigo e Pia Pini e il Comune di Milano. Partecipano tra gli altri, la presidente della Fondazione Veronica Pini, gli artisti coinvolti nelle attività del Municipio 2 e l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti.Via Palmanova, 59 - Milano (ore 11.00)Commissione consiliare trigiunta Pari opportunità, politiche sociali e innovazione. All’ordine del giorno la presentazione del progetto di supporto psicologico “Italia Ti Ascolto" Partecipano l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti, la d.ssa Laura Parolin dell’Ordine psicologi Lombardia e il prof. Emanuele Preti dell’Università Milano-Bicocca.Diretta YouTube (dalle 13.00 alle 14.30)Si riunisce il Consiglio comunale. Il programma dei lavori prevede l’approvazione per l'anno 2020 della maggior soglia di esenzione sull’addizionale Irpef e modifiche alle aliquote Imu.Diretta sul sito del Comune di Milano alla pagina http://milano.videoassemblea.it/ (dalle 15.00)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte all'anteprima del cortometraggio di Massimiliano Finazzer Flory "Ali dorate. I giorni del silenzio", girato durante il lockdown.Cinema Anteo CityLife, piazza Tre Torri, 1/L - Milano (ore 17.15)REGIONEPremio “Donne e Covid-19”, un riconoscimento per le donne che si sono particolarmente distinte nella gestione dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia, organizzato dalla Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in collaborazione con Regione Lombardia.Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia, 1 - Milano (ore 11.00)Presentazione della rievocazione storica della transumanza dei bergamini Bergamo-Gorgonzola, patrocinata dal Consiglio regionale della Lombardia. Partecipano Giovanni Malanchini, consigliere segretario dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il professor Michele Corti, l'architetto Giorgio della Vite e Antonio Gamba, rispettivamente presidente, vice presidente e responsabile veterinario e segretario dell’associazione Festival del pastoralismo di Bergamo.Palazzo Pirelli - Sala Ghilardotti, quinto piano, via F. Filzi, 22 - Milano (ore 16.00) (segue) (Rem)