Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- VARIEPresentazione del piano strategico del Politecnico di Milano. Saluti istituzionali del vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala e dell’assessora comunale Politiche del lavoro, Attività produttive, commercio e risorse umane Cristina Tajani. Seguono gli interventi, tra gli altri, del rettore Ferruccio Resta (10.20) e dell’ad di A2A Renato Mazzoncini (ore 11.50).Diretta streaming https://eventi.ilsole24ore.com/polimi (dalle ore 10.00)Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci presenta i suoi Chiostri, dopo gli importanti lavori di riqualificazione e valorizzazione. Intervengono, tra gli altri, il direttore generale del museo Fiorenzo Galli, gli assessori del Comune di Milano Cristina Tajani (lavoro, attività produttive, commercio e risorse umane) e Filippo Del Corno (Cultura) e l’assessore ad Autonomia e Cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli.Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, via San Vittore, 21 - Milano (ore 18.00)Incontro per la firma del protocollo d’intesa tra amministrazioni comunali, aziende e associazioni del territorio per l’istituzione del residential advisory board (Rab), organismo indipendente che avrà il compito di controllare l’attività e l’impatto ambientale della Biopiattaforma Cap-Core. Intervengono il vice sindaco di Sesto San Giovanni, Antonio Lamiranda; il presidente di Gruppo Cap Alessandro Russo e Marco Cipriano, amministratore unico di Core spa.Comune di Sesto San Giovanni - Sala Consiglio, piazza della Resistenza, 20 - Sesto San Giovanni/MI (ore 18.30)Nell'ambito del palinsesto "Ricomincia con noi”, organizzato dal Pd Milano Metropolitana, il dibattito "Direzione Italia: accorciamo le distanze" con il ministro per il Sud e la coesione territoriale Peppe Provenzano e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.Polisportiva Garegnano, via Lampugnano, 80 - Milano (ore 21.30)MONZAIl sindaco Dario Allevi e l’assessore alla Cultura Massimiliano Longo presentano il programma di “Monza Music Week 2020”. Partecipano Sonja Toja, dell’associazione “Variazioni sul Tema” e Isaia Mori di “Diffusione Arte e Eventi”.Palazzo comunale - Sala giunta, secondo piano, piazza Trento e Trieste (ore 11.00) (Rem)