Libano: presidente francese Macron, il Paese non riuscirà a uscire dalla crisi senza aiuti

- Il Libano non riuscirà mai a uscire dalla crisi senza “massicci aiuti internazionali e un sistema politico e statale ripulito”. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, in una conferenza stampa a Parigi il giorno dopo l'annuncio da parte del premier incaricato libanese Mustapha Adib della rinuncia all’incarico di formare un nuovo governo. "Nessuno ha fiducia nel sistema finanziario libanese oggi", ha aggiunto Macron. I leader libanesi hanno "l'ultima possibilità" per garantire che gli impegni presi all'inizio di settembre per formare un governo di scopo e ottenere aiuti internazionali siano rispettati”, ha aggiunto il presidente francese. "La roadmap del primo settembre resta. E’ l'unica iniziativa presa a livello nazionale, regionale e internazionale. Non viene ritirata dal tavolo. Ma ora spetta ai funzionari libanesi cogliere da soli quest'ultima possibilità", ha aggiunto Macron. (segue) (Frp)