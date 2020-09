Lazio: Cangemi, successo per Itaca2020 a Formello su sfide post Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Itaca2020 si chiude all'insegna del successo: oltre 3mila adesioni on line, più di 1700 persone che, nonostante il maltempo, hanno affollato la tendostruttura della officina delle idee. Sul palco di Itaca 60 relatori, altamente qualificati, hanno portato proposte e riflessioni per il presente e il futuro del Paese guardando oltre il Covid". Lo ha detto in una nota il vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, chiudendo la tre giorni a Formello, "Itaca2020 viaggio tra le idee Oltre il Covid" promossa dall'associazione Itaca2.0, presieduta da Gianni Sammarco, con il patrocinio del Comune di Formello. (segue) (Com)