Lazio: Cangemi, successo per Itaca2020 a Formello su sfide post Covid (2)

- Inaugurato da Matteo Salvini venerdì 25 settembre, il viaggio tra le idee, trasmesso in diretta streaming su youtube, è terminato oggi con l'incontro su lavoro ed economia sociale cui hanno partecipato il deputato, già sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, l'assessore regionale al Lavoro, Claudio Di Berardino, Mario Baccini, presidente Ente nazionale del Microcredito, Vincenzo Silvestrini, presidente Logitec spa e Guido D'Amico presidente di Confimprese Italia. Dibattito che ha visto al centro le misure messe in campo a sostegno di famigli e aziende colpite dall'emergenza coronavirus, le sfide del Recovery Fund, le azioni da attuare a breve termine per non perdere la scommessa della ripartenza post covi. Nel corso della mattinata anche l'omaggio ai 50 della Regione Lazio con l'intervento di Francesco Storace, del vicepresidente della Regione, Daniele Leodori, Giorgio Simeoni, e dei consiglieri regionali Michela Di Biase, Gianluca Quadrana, Giancarlo Righini: passato e presente dell'istituzione regionale chiamata a dare risposte al tessuto sociale e produttivo del Lazio. (segue) (Com)