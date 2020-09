Lazio: Cangemi, successo per Itaca2020 a Formello su sfide post Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il sindaco di Formello, Santi, tutta l'amministrazione comunale, i volontari della Croce Rossa, la Pro Loco, per il significativo supporto assicurato in questi tre giorni di dibattiti- ha concluso Cangemi - Anche quest'anno, l'officina delle idee ha saputo stimolare il confronto tra voci diverse del mondo politico, incentivare la condivisione di ricette per il nostro territorio con la partecipazione delle istituzioni e delle imprese. Il cammino non si ferma qui, l'appuntamento con Itaca è nel 2021". (Com)