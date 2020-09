Pa: Pisano, dal 28 febbraio 2021 accesso a servizi pubblici digitali solo con Spid, Cie e Cns

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 28 febbraio 2021 Spid, Carta d'identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei Servizi (Cns) saranno "le sole credenziali di accesso a tutti i servizi pubblici digitali". Lo ricorda su Facebook la ministra per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano. "Si tratta di una scadenza - spiega - fissata dal decreto 'Semplificazione e innovazione digitale', che dovrà semplificare i rapporti con la Pubblica amministrazione e far risparmiare tempo a cittadini, imprese e agli stessi uffici. Ringrazio - conclude la ministra - tutte le amministrazioni centrali e locali che sono impegnate per realizzare questo obiettivo e che continueranno a impegnarsi nelle prossime fasi". (Rin)