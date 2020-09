Usa-Egitto: colloquio Shoukry-Pompeo, focus su Libia, tensioni internazionali e rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in corso in Libia, in principali dossier regionali e internazionali e i rapporti bilaterali tra Egitto e Stati Uniti sono stati i temi al centro del colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Lo riferisce in una nota il portavoce del ministero degli Affari esteri egiziano Ahmed Hafez. Durante il colloquio i responsabili della diplomazia di Egitto e Usa “hanno discusso la strategia delle relazioni bilaterali che uniscono i due Paesi e il loro impegno per continuare a migliorare la cooperazione in vari campi in modo da soddisfare gli interessi comuni di Egitto e Stati Uniti”. Il portavoce del ministero degli Esteri egiziano ha aggiunto: “Le due parti hanno anche confermato la concordanza di visione tra i due Paesi su molte questioni regionali e internazionali, mantenendo lo stretto contatto su una serie di fascicoli regionali, inclusi gli ultimi sviluppi nell'arena libica e gli sforzi compiuti per stabilizzare il processo di cessate il fuoco, nonché gli sviluppi sulla questione israelo-palestinese”. Shoukri e Pompeo hanno sottolineato “la necessità di un coordinamento e di consultazioni continui tra i due Paesi nel prossimo periodo su tutte le questioni di interesse per l'Egitto e gli Stati Uniti, soprattutto alla luce delle sfide e delle molteplici crisi che affliggono la regione”, ha concluso Hafez.(Cae)