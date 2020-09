Sostenibilità: Profumo (Leonardo), digitale è la leva per risolvere l'equazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, sono l'innovazione e il digitale le leve su cui spingere per risolvere il problema della scarsità di risorse. "Noi stiamo arrivando a un punto di insostenibilità, perché la demografia è incrociata con l'economia: siamo tanti e invecchiamo. Abbiamo una pressione di ottimizzazione delle risorse che non c'era mai stata nella storia e il digitale è la leva che ci può consentire di risolvere l'equazione. Non è solo il digitale per sé, ma oggi la pressione al cambiamento è spaventosa. Siamo arrivati a un punto in cui non ce n'è più per nessuno. Il digitale è l'anello di congiunzione tra il bisogno e la soddisfazione del bisogno. È una cosa che ci può consentire di fare dei cambiamenti che altrimenti non saremmo riusciti a realizzare", ha spiegato Profumo in occasione di "Il Verde e il Blu Festival- Buone idee per il futuro del pianeta", nel quale ha partecipato a un dialogo aperto con il filosofo Luciano Floridi sul tema dello sviluppo sostenibile. "Bisognerà lavorare ancora molto - ha poi ammesso l'Ad di Leonardo - per cambiare un approccio che purtroppo è ancora abbastanza diffuso sul fatto che il digitale porterà via posti di lavoro. Dobbiamo capire invece che il digitale può essere lo strumento per risolvere problematiche e creare nuove occupazioni o nuovi modi di lavorare". (Rem)