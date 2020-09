Omofobia: Fico raccoglie appello Manuel Croce, necessario dotarsi di legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storia di Manuel Croce "ci ricorda che ci sono ancora dei passi da fare per una società che rispetti il modo in cui ciascuna persona si identifica, che non prescriva ruoli e non giudichi scelte. Le istituzioni devono impegnarsi in tal senso, così come ognuno di noi deve farlo nel suo quotidiano. E' per questo che raccolgo l’appello che Manuel mi ha rivolto: una legge contro l’omofobia è uno strumento normativo di cui abbiamo bisogno". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico in seguito all'appello di Croce rivoltogli dalle pagine dell'edizine locale di "La Repubblica". Manuel, ex assistente di volo di 40 anni abitava nella casa della madre a Monreale in Sicilia fino a tre mesi fa quando è cacciato per la sua omossesualità. Ora vive in un centro di accoglienza a Ballarò a Palermo.(Rin)