Messico: confermati 399 decessi Covid in un giorno, per Obrador pandemia è "in calo"

- Per il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, la pandemia di coronavirus nel Paese si sta riducendo. "La pandemia in Messico si sta attenuando e non ci sono stati focolai, come accade nei Paesi europei", ha detto il presidente citato da "El Universal", sostenendo che in termini economici il Messico sta uscendo dall'occhio del ciclone. Sabato, il direttore del centro di epidemiologia del Messico, José Luis Alomía, ha annunciato che nel Paese sono stati superati i 76 mila morti per Covid-19, precisando che in quella giornata sono stati confermati 399 decessi nel giro di 24 ore. Secondo i dati raccolti dalla John Hopkins University, ad oggi in Messico si contano 726.431 casi di contagio.(Mec)