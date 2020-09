Grecia-Usa: al via oggi visita di Pompeo, focus su difesa e Mediterraneo orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi la visita del segretario di Stato Usa Mike Pompeo in Grecia, la sua seconda in meno di un anno. Il viaggio di Pompeo dovrebbe concentrarsi su un approfondimento della cooperazione militare bilaterale e sui piani di Atene per gli appalti della difesa, valutando anche le tensioni con la Turchia e gli sviluppi nel Mediterraneo orientale. Lo riferisce il quotidiano ellenico "Kathimerini", ricordando come la visita di Pompeo, che inizierà oggi, lo porterà domani a Salonicco, per colloqui con il ministro degli Esteri Nikos Dendias. Successivamente Pompeo si recher in visita alla base navale statunitense della baia di Souda a Creta. Nell'isola del Mediterraneo, il segretario di Stato sarà ospitato dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis. La visita sottolinea l'importanza della cooperazione greco-statunitense in materia di difesa e sicurezza e il ruolo della Grecia quale fulcro di stabilità nella regione.(Gra)