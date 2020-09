Svizzera: Astuti, Orsenigo e Alfieri (Pd), bene "no" alla limitazione, ora affrontare temi frontalierato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samuele Astuti e Angelo Orsenigo, consiglieri regionali del Pd, assieme al senatore dem Alessandro Alfieri, commentano i risultati dell'iniziativa popolare "Per un'immigrazione moderata", tenutasi in Svizzera e i cui risultati, a favore del "no" con l'eccezione del Canton Ticino, sono appena stati resi noti: "Ci pare solo un bene che i cittadini della Confederazione abbiano respinto la richiesta di limitare l'immigrazione con la conseguenza di contingentare gli ingressi ai frontalieri. Al contrario, in Canton Ticino vediamo che i dati del 'sì' hanno prevalso, ma sotto le aspettative. Purtroppo, una parte di atteggiamento anti-italiano rimane, ma sempre di più i ticinesi comprendono l'importanza del lavoro dei frontalieri", commentano gli esponenti dem. "Adesso, però, bisogna affrontare subito le sfide importanti che riguardano le questioni del frontalierato che vanno discusse insieme per riuscire a trovare risposte positive per tutte le parti in gioco", concludono Astuti, Orsenigo e Alfieri. (com)