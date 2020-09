Imprese: Profumo (Leonardo), nuove tecnologie per ridisegnare settore produttivo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Applicare nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale o la realtà aumentata, a settori che fino a ora non erano stati toccati da questo genere di innovazioni o ad imprese piccole a cui fino a ora non erano accessibili, per rilanciare il sistema produttivo italiano. A suggerirlo è stato l'amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo, che ha partecipato a un dialogo aperto con il filosofo Luciano Floridi sul tema dello sviluppo sostenibile in occasione di "Il Verde e il Blu Festival- Buone idee per il futuro del pianeta". "Noi sviluppiamo servizi e prodotti, ma penso che un'azienda come la nostra sviluppi sopratutto saperi. Sviluppa persone che sanno fare alcune cose, che sanno usare alcune tecnologie e che sanno pensare a delle innovazioni che l'uso di quelle tecnologie gli può consentire di fare, come è evidente nel rapporto che noi abbiamo coi sistemi universitari e della ricerca. Uno degli sforzi che stiamo cercando di fare è capire come queste tecnologie possono essere ribaltate su altri settori industriali e dell'economia, per consentire ad esempio di gestire adeguatamente il ridisegno del nostro settore produttivo che si potrà realizzare con il Recovery fund o per gestire lo sviluppo di capacità che aumentqno il tasso di crescita del nostro paese", ha spiegato Profumo. (segue) (Rem)