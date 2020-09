Imprese: Profumo (Leonardo), nuove tecnologie per ridisegnare settore produttivo italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro Paese obiettivamente ha dei grandi problemi di crescita legati molto al fatto che abbiamo un numero limitato di medie e grandi imprese e quindi dobbiamo dare alle imprese più piccole delle capacità che consentano loro di essere presenti in altri mercati". Profumo ha detto di avere "un certo grado di ottimismo" rispetto alla possibilità che il nostro Paese sia in grado di gestire un futuro complesso. Per accompagnare lo sviluppo delle nuove tecnologie, secondo lui, sono due i temi da affrontare. Il primo è "il sistema formativo, perché paradossalmente dobbiamo formare, non persone che entreranno nel mondo del lavoro, ma persone che già lavorano, per consentire loro di sfruttare queste tecnologie oggi e domani, non fra dieci anni", ha spiegato, dicendosi convinto che "in Italia a brevissimo partiranno i dottorati industriali". La seconda questione è l'autonomia decisionale da lasciare ai sistemi automatizzati. "L'internet of things ci consentirà di raccogliere informazioni e i sistemi di comando e controllo ci aiuteranno moltissimo a gestirle, ma saranno sistemi di comando e controllo che in larga parte prenderanno decisioni autonome. La domanda sarà quanta autonomia lasceremo a questi sistemi per decidere", ha osservato Profumo, spiegando che per questo motivo è importante che le grandi aziende abbiano al loro interno anche profili diversi da quelli tecnici tipici delle materie Stem. (Rem)