- “Senza manutenzioni la Capitale affonda: altro che strade nuove anche oggi per il maltempo in tutta la città vie allagate, voragini, strade chiuse, caditoie e tombini otturati. In questi 4 anni dalla sindaca Raggi solo promesse e zero fatti per la sicurezza e mobilità dei romani”. Lo afferma il segretario romano del Pd Andrea Casu in una nota. (Com)