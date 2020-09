Usa: Trump, Biden si sottoponga a test antidoping prima del dibattito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al candidato democratico alla presidenza, Joe Biden, di sottoporsi ad analisi farmacologiche prima di partecipare al dibattito televisivo previsto martedì prossimo, nel quale si confronteranno in vista delle elezioni presidenziali del 3 novembre. "Chiederò con forza che Joe 'Sleepy' Biden si sottoponga ad un test antidoping prima o dopo il dibattito di martedì sera. Naturalmente accetto anche io di farlo", ha scritto Trump su Twitter, sostenendo che gli interventi del suo concorrente nei dibattiti sono stati "a dir poco disomogenei", e suggerendo che "solo dei farmaci possono essere la causa di questa discrepanza". Il presidente uscente ha in più occasioni interrogato Biden sulla sua età e agilità mentale, suggerendo che il candidato potrebbe soffrire di demenza senile. Il dibattito di martedì sarà il primo confronto pubblico tra i due candidati in corsa per la Casa Bianca. Secondo l'ultimo sondaggio, pubblicato domenica scorsa dal quotidiano "Abc News" e dal "Washington Post", Biden ha dieci punti di vantaggio su Trump (54-44 per cento), un divario che secondo le stime potrebbe ridursi a sei punti di scarto (49-43 per cento) se si includono nel sondaggio anche i candidati dei partiti di minoranza, il Partito libertario ed il Partito dei Verdi. Lo scorso 16 settembre, invece, l'istituto di sondaggi Rasmussen ha dato Trump per la prima volta in vantaggio su Biden nelle prospettive di voto con il 47 per cento dei voti, un punto davanti a Biden (46 per cento), affermando che il capo dello Stato ha raggiunto un favore del 52 per cento. (Nys)