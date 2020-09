Lazio: Zicchieri-Durigon, benvenuto a Cangemi che aderisce alla Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Emanuele Cangemi, aderisce alla Lega. A lui va il benvenuto e l'augurio di buon lavoro da parte di tutto il partito''. Ad annunciarlo i deputati Francesco Zicchieri e Claudio Durigon, rispettivamente coordinatori regionale e di Roma e provincia del partito, che aggiungono: ''L'importante manifestazione 'Itaca 20.20' svoltasi a Formello, dove è intervenuto anche Matteo Salvini, è un punto di riferimento per una comunità ricca di donne e di uomini del fare radicati a Roma e nel Lazio: sindaci, assessori, consiglieri ma anche imprenditori e professionisti di primissimo livello. Dunque, un valore aggiunto per la Lega che si renderà portavoce anche di queste istanze nelle istituzioni e nel territorio'', concludono Zicchieri e Durigon. (Com)