Bielorussia: circa 200 persone arrestate oggi durante proteste dell'opposizione

- Sono circa 200 le persone arrestate oggi durante le proteste in Bielorussia. Lo ha detto la portavoce del ministero dell'Interno, Olga Chemodanova. Le forze dell'ordine bielorusse avrebbero inoltre impiegato gas lacrimogeni per fermare i manifestanti, scesi in piazza nelle principali città per protestare contro l'esito delle elezioni presidenziali del 9 agosto scorso e chiedere che Aleksandr Lukashenko lasci il potere. Per l'ennesima occasione, migliaia di persone hanno preso parte alle manifestazioni, come riferiscono diversi media indipendenti in Bielorussia. (Rum)