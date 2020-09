Cina: per il presidente Xi Jinping nella regione dello Xinjiang cresce un sentimento di "felicità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sentimento di "felicità" e "sicurezza" diffuso tra le persone che vivono nella regione nordoccidentale cinese dello Xinjiang è in crescita, segno che la politica attuata dal Partito comunista al potere "è giusta". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping parlando alla conferenza del Partito comunista tenuta nel fine settimana. "Il senso di guadagno, felicità e sicurezza tra le persone di tutti i gruppi etnici (nello Xinjiang) ha continuato ad aumentare", ha detto Xi, per il quale è necessario educare "tutti i gruppi etnici (residenti nella regione) a stabilire una prospettiva corretta sul Paese, la storia e la nazionalità". Per il capo dello Stato, "i fatti hanno dimostrato che la strategia del partito per governare lo Xinjiang nella nuova era è completamente corretta" e dovrebbe essere un approccio a lungo termine. Al centro di critiche da parte della comunità internazionale per il trattamento riservato ai musulmani di etnia uigure - secondo le Nazioni Unite oltre un milione sono stati obbligati ai lavori forzati -, Pechino respinge da tempo ogni accusa, affermando che i campi sono centri di formazione professionale necessari per affrontare l'estremismo ed accusando quelle che definisce forze anti-cinesi di infangare la sua politica dello Xinjiang. (Res)