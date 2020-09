Recovery fund: Di Maio, al lavoro per migliorare infrastrutture Sicilia e investire bene fondi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisognerà investire nel migliore dei modi i 209 miliardi di euro che arriveranno dall’Europa tramite il Recovery fund. Lo ha dichiarato in una messaggio sul suo profilo Facebook, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, impegnato oggi nella campagna per la amministrative in Sicilia. "L’ho detto più volte, ma lo ribadisco: si tratta di un treno che passa una sola volta. Noi ci siamo", ha affermato Di Maio. "E' sempre molto bello venire in Sicilia. Una terra meravigliosa, fatta di cultura, tradizione ed entusiasmo, piena di persone che nel corso degli anni ci hanno dimostrato sempre tanto affetto. Anche a Casteltermini ci siamo, e con il nostro candidato Filippo Pellitteri, ce la giocheremo per riuscire ad arrivare al governo del Paese. In Sicilia ci sono tante cose da migliorare, a partire dalle infrastrutture, e stiamo già programmando una serie di interventi grazie al lavoro del vice ministro Giancarlo Cancelleri”, ha concluso Di Maio.(Res)