Natale: Tajani, a Milano partita ricerca di sponsor per luminarie nel segno della ripartenza

- Milano si prepara ad accendersi di luci e colori in vista delle prossime festività natalizie. Aziende e sponsor hanno tempo sino al 10 novembre per aderire al bando voluto dall'amministrazione per la realizzazione delle luminarie e degli addobbi della città, dei suoi assi commerciali e delle vie principali nei quartieri decentrati ed esterni alla circonvallazione, in occasione del Natale 2020. "La scelta di chiedere a chi vuole di investire sul centro città un impegno a illuminare anche le vie e le aree più decentrate si è dimostrata vincente in questi anni - commenta in una nota l'assessora alle Politiche per il Lavoro, attività produttive e commercio, Cristina Tajani - e si inserisce nel disegno più ampio dell'amministrazione di favorire la solidarietà tra i diversi quartieri della città, affinché questo Natale sia vissuto nel segno della solidarietà e della ripartenza dopo le difficoltà dettate dall'emergenza Covid". Le idee e i progetti di illuminazione urbana e gli addobbi in sintonia con le tematiche del Natale potranno essere proposti da aziende, soggetti privati o pubblici in qualità di sponsor. Tre le date utili entro le quali presentare le proprie idee e progetti: il 5, il 29 ottobre e il 10 novembre. Tutti i soggetti che parteciperanno al bando scegliendo di realizzare progetti illuminotecnici nelle zone più centrali di Milano dovranno farsi carico di realizzare le luminarie anche nelle aree decentrate, favorendo così la solidarietà tra le diverse anime della città e il reciproco sostegno tra quartieri e le differenti realtà commerciali presenti sul territorio. Le luminarie potranno essere allestite a partire dal 1° novembre e il periodo di accensione è previsto dal 21 novembre al 10 gennaio 2021. Lo smontaggio delle strutture dovrà avvenire entro il 31 gennaio a cura dei soggetti proponenti. (com)