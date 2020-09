Coronavirus: nel Lazio 181 nuovi positivi di cui 79 a Roma e un morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su quasi 9 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 181 casi di questi 79 sono a Roma e un decesso. Lo afferma l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato sul portale Salute Lazio. "I dati di questi giorni ci dicono che dobbiamo mantenere alta l'attenzione. I test rapidi antigenici sono utili come strumento diagnostico di primo livello da utilizzare massivamente", ha aggiunto l'assessore annunciando che "prosegue l'attività di prevenzione nelle scuole: domani saranno effettuati i test in un istituto di Cerveteri e presso il liceo 'Manara' a Roma". Inoltre, è pronta la circolare per l'evoluzione della rete ospedaliera regionale". (segue) (Rer)