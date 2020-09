Maltempo: Pedica (Pd), A Roma di nuovo emergenza buche, rattoppi inutili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma piove e torna l'emergenza buche. La politica del 'tappa la buca e basta' deve finire. Se la giunta Raggi pensa di poter continuare ad andare avanti con l'asfalto che dura da Natale a Santo Stefano si sbaglia di grosso. Roma ha bisogno di un vero piano di manutenzione stradale e di ditte serie, e non di spot su Facebook". E' quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Alla sindaca Raggi - sottolinea Pedica - vorrei solo far capire che per risolvere il problema delle buche bisogna mettere in piedi un piano di manutenzione serio e fare attenzione alle ditte che si scelgono. E' finito il tempo degli interventi di facciata e delle romanelle". (Com)