Ue: Borrell fa appello per cessazione immediata ostilità nel Nagorno-Karabakh

- L'Unione Europea chiede la cessazione immediata delle ostilità, la riduzione dell'escalation e il rigoroso rispetto del cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh. Lo ha affermato l'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in una nota rilasciata oggi. Borrell definisce "urgente" il ritorno ai negoziati per la risoluzione del conflitto nel Nagorno-Karabakh "sotto gli auspici dei copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce, senza precondizioni". In giornata è arrivata anche una nota del dicastero degli Esteri tedesco, dopo l'escalation negli scontri fra Azerbaigian e Armenia lungo la linea di contatto. Il ministro degli Esteri Heiko Maas ha sottolineato che il conflitto può essere risolto solo attraverso negoziati. "Chiedo ad entrambe le parti del conflitto di porre immediatamente fine a tutte le ostilità, in particolare ai bombardamenti di villaggi e città. Il conflitto intorno al Nagorno-Karabakh può essere risolto solo attraverso negoziati", ha detto Maas. (Beb)