Erdogan entra a gamba tesa nel conflitto del Caucaso: Ankara sosterrà Baku "con ogni mezzo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a salire la tensione tra Azerbaigian e Armenia lungo la linea di contatto nel Nagorno-Karabakh. La Turchia sosterrà Baku con tutti i suoi mezzi, ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in una dichiarazione rilasciata sul suo account Twitter. Il presidente di Ankara ha dichiarato: "L'Armenia, che ha compiuto un nuovo attacco contro l'Azerbaigian, ha dimostrato ancora una volta di essere la più grande minaccia per la pace e la tranquillità nella regione. La nazione turca sostiene i suoi fratelli azerbaigiani con tutti i suoi mezzi, come sempre". Il presidente turco ha aggiunto: "La comunità internazionale, che continua a non reagire all'aggressione provocatoria dell'Armenia, mostra ancora una volta i suoi doppi standard. Il trio di Minsk, che ha mantenuto il suo atteggiamento negligente per quasi 30 anni, è purtroppo molto lontano dall'agire in modo risolutivo. Chiediamo al mondo intero di sostenere l'Azerbaigian nella sua lotta contro l'occupazione e l'oppressione”. Il presidente turco ha inoltre sottolineato di aver avuto oggi una conversazione telefonica con l’omologo di Baku, Ilham Aliyev, dove ha ribadito la vicinanza della Turchia “ai fratelli” dell’Azerbaigian.Il primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan ha invitato la comunità internazionale a garantire che la Turchia rimanga fuori dall'escalation in corso nel Nagorno-Karabakh. "Un confronto militare su vasta scala nel Caucaso meridionale, al quale siamo ora sull'orlo, può avere le conseguenze più imprevedibili. Può estendersi al di fuori della regione e acquisire una scala molto più ampia, minacciando la sicurezza e la stabilità internazionali. Invito la comunità internazionale a tirare ogni leva disponibile per dissuadere la Turchia da ogni possibile coinvolgimento", ha detto Pashinyan in un discorso trasmesso su Facebook. Nel frattempo le autorità dell'Armenia hanno annunciato la mobilitazione dei riservisti sotto i 55 anni di età e l'instaurazione della legge marziale, a seguito degli scontri avvenuti questa mattina con le forze armate dell'Azerbaigian lungo la linea di contatto. (Res)