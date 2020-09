© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Sud e la Coesione sociale, Peppe Provenzano, afferma che "non ci sono parole per alleviare il dolore della giovane moglie, dei figli, della famiglia, per la perdita di Aurelio Visalli. Non ci sono parole all’altezza del gesto", scrive il ministro su Twitter. "Solo unirci al cordoglio della Guardia costiera e della comunità di Milazzo, sconvolta dall’assurda tragedia", conclude. (Rin)