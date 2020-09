Siria: ministro Esteri accusa Usa di soffocare popolazione con sanzioni economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri siriano, Walid al Moualem, ha accusato l'amministrazione degli Stati Uniti guidata dal presidente Donald Trump di aver tentato di “soffocare i siriani con sanzioni economiche così come Goerge Floyd e altri cittadini statunitensi sono stati soffocati dalla polizia”. In un videomessaggio trasmesso in occasione della 75ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, il ministro degli Esteri siriano ha condannato le nuove sanzioni statunitensi entrate in vigore a giugno ai sensi del cosiddetto Caesar Act che hanno ulteriormente paralizzato l'economia della Siria vietando alle società straniere di fare affari con Damasco. "Il vero scopo della legge è fare pressione sui siriani, sui loro mezzi di sussistenza e sulla loro vita quotidiana. È un tentativo disumano di soffocare i siriani, proprio come George Floyd e altri sono stati crudelmente soffocati negli Stati Uniti", ha detto dichiarato Al Moualem.(Nys)