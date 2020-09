Ue: Profumo (Leonardo), nel suo insieme ha reagito bene alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo promuove la reazione dell'Unione europea alla crisi pandemica. "L'Europa nel suo insieme secondo me in questa crisi non ha reagito male. Qualche Paese ha un po' sbarellato, non il nostro", ha detto Profumo in occasione di "Il Verde e il Blu Festival- Buone idee per il futuro del pianeta", nel quale ha partecipato a un dialogo aperto con il filosofo Luciano Floridi sul tema dello sviluppo sostenibile. "Mi sembra - ha concluso l'Ad - che il tema europeo sia tornato di grande attualità in modo positivo".(Rem)