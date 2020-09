Coronavirus: in Lombardia 216 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di 16.567 tamponi effettuati sono 216 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, per una percentuale pari all'1,3. Lo rende noto il quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia, diffuso dalla Regione, che precisa che dei 216 nuovi casi, due sono stati scoperti a seguito di test sierologico e 38 sono “debolmente positivi”. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati cinque, per un totale di 16.946 morti da inizio pandemia. In terapia intensiva cresce di uno il numero dei ricoverati, a quota 31; mentre nei reparti ordinari ci sono 302 pazienti, dieci meno di ieri. I guariti/dimessi sono oggi 61, per un totale complessivo di 1.515 dimessi e 78.506 guariti. (Rem)