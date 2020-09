Difesa: cordoglio del generale Vecciarelli per scomparsa sottufficiale Guardia costiera Visalli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, ha espresso in una nota il suo cordoglio per la scomparsa del sottufficiale Aurelio Visalli. “Il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, appresa la triste notizia del ritrovamento del corpo senza vita del secondo capo Aurelio Visalli in servizio presso la Capitaneria di Porto di Milazzo, ha espresso ai familiari del militare e al capo di Stato Maggiore della Marina, profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza a nome delle Forze armate e suo personale”, si legge in una nota. “Il sottufficiale risultava disperso da ieri dopo essersi lanciato in mare senza esitazione per prestare soccorso a due bagnati minorenni in località ‘Spiaggia di ponente’ presso il comune di Milazzo, trascinati dalla risacca a causa delle particolari condizioni meteorologiche avverse”, conclude il comunicato stampa dello Stato maggiore della Difesa(Res)