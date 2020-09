Aerospazio: Di Stefano, soddisfazione per intesa Usa-Italia su programma Artemis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, ha espresso la sua “grandissima soddisfazione” per la storica intesa del programma spaziale Artemis tra Italia e Stati Uniti, firmata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, e dal capo della Nasa Jim Bridenstine. “Un risultato reso possibile grazie a un solido coordinamento politico e diplomatico tanto in Italia quanto negli Stati Uniti, per cui ringrazio tutti i funzionari e i diplomatici italiani per l’impegno profuso”, ha dichiarato Di Stefano in una nota. L’Italia è il primo Paese europeo a firmare l’accordo con la Nasa che punta a riportare la prima donna e il prossimo uomo sulla luna entro il 2024, come base stabile per l’esplorazione di altri pianeti e corpi celesti nel sistema solare, ha dichiarato Difesa. “Questo programma non è solo la punta più avanzata della ricerca e dell’esplorazione umana dello spazio, ma rappresenta anche un’opportunità per il nostro settore della ricerca e dell’industria spaziale che sono un’eccellenza riconosciuta internazionalmente, e che daranno un contributo fondamentale per riportare l’umanità sulla Luna e per visitare altri pianeti”, ha concluso il sottosegretario Di Stefano.(Res)