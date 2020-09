Firenze: Conte, a inizio 2021 grande confronto internazionale per nuovo umanesimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Firenze si dimostra ancora una volta città di elezione" ed ospiterà "un grande confronto internazionale". Lo ha annunciato, d'accordo con il sindaco Dario Nardella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo intervento in video collegamento al Festival nazionale dell'economia civile a Firenze. "All'inizio dell'anno prossimo ci ritroveremo per dare sostanza concreta a un nuovo umanesimo. Non è una formula suggestiva, accattivante. Da Firenze si irradierà un moto di idee e azione che contaminerà il mondo intero come avvenuto già in passato", ha aggiunto il premier. (Rin)