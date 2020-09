Romania: elezioni locali, affluenza alle urne al 23,7 per cento alle 14.00

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 4,3 milioni i cittadini romeni che si sono recati alle urne fino alle ore 14.00 per le elezioni locali, il 23,7 per cento degli aventi diritto. La presenza più numerosa si registra nelle contee di Mehedinți, Olt, Teleorman, Giurgiu), come ha annunciato l'Ufficio elettorale centrale della Romania (Bec) con un comunicato. A Bucarest, invece, l'affluenza è attualmente solo al 18,6 per cento. Nelle aree urbane hanno votato due milioni di elettori, al confronto di 2,33 milioni in quelle rurali. I seggi elettorali sono stati aperti alle 7:00 e chiuderanno alle 21:00. (Rob)