Medio Oriente: Israele terrà colloqui mediati da Usa con Libano su confini marittimi

- Israele terrà colloqui con il Libano il mese prossimo nel tentativo di risolvere la controversia sulla delimitazione di confini marittimi. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel” che cita un funzionario del governo di Gerusalemme. In base alle indiscrezioni della stampa israeliana, il ministro dell'Energia Yuval Steinitz guiderà la delegazione israeliana nei colloqui mediati dagli Stati Uniti. È probabile che i rappresentanti dei tre paesi parlino in videoconferenza a causa della pandemia di coronavirus. Israele e Libano non hanno relazioni diplomatiche e sono tecnicamente in stato di guerra. Ciascuno di loro rivendica circa 860 chilometri quadrati (330 miglia quadrate) del Mar Mediterraneo come all'interno delle proprie zone economiche esclusive. Entrambi sperano di esplorare e sviluppare nuovi giacimenti di gas nel Mediterraneo a seguito delle importanti scoperte avvenute negli ultimi anni nell’area. Le voci sull’avvio di colloqui tra Israele e Libano giungono sulla sica degli storici accordi tra Israele, Emirati e Bahrein per la normalizzazione delle relazioni sottoscritti lo scorso 15 settembre a Washington grazie alla mediazione degli Stati Uniti.(Res)