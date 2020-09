Economia: Conte, non può dissociarsi da obiettivi di giustizia sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si tratta di porre in discussione "in modo pregiudiziale i presupposti del modello capitalista", ma "oggi il capitalismo deve esprimere anche nuove pratiche soprattutto perché i cittadini iniziano a rifiutare i modelli di vita individualistici del passato perché 'non possono generare una vita buona'". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo intervento in video collegamento al Festival nazionale dell'economia civile a Firenze. "L'economia non può dissociarsi dagli obiettivi di giustizia sociale", ha aggiunto. (Rin)