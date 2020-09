Governo: Conte, da Cipe a Cipess, attenzione a benessere equo e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) "ha mutato nome. Non è un fatto solo linguistico", ha osservato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo intervento in video collegamento al Festival nazionale dell'economia civile a Firenze. "E' diventato il Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile", ha spiegato. Perché occorre "una nuova fase del mercato comunitario che riscopra il suo autentico fondamento antropologico", ha aggiunto Conte per poi concludere: "E' una scelta ben ponderata quella di acquisire anche l'attenzione sul benessere equo e sostenibile". (Rin)