- La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, esprime su Twitter "dolore e cordoglio per il sottufficiale della Guardia costiera, Aurelio Vissalli, un 'eroe della quotidianità' che ha dato la vita per il senso del dovere. Il Paese ricorderà e onorerà per sempre il suo sacrificio".(Rin)