- "Aurelio Visalli, sottufficiale della Guardia costiera, ha perso la vita per salvare due ragazzi in mare. Ai suoi bambini, a sua moglie, ai familiari, amici e colleghi esprimo profondo cordoglio. Il suo atto di eroismo rimarrà per sempre nella memoria di tutti noi". Lo scrive su Twitter il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi. (Rin)