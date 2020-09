Nagorno-Karabakh: Erdogan, Turchia sosterrà Azerbaigian con tutti i suoi mezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia sosterrà l’Azerbaigian con tutti i suoi mezzi. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, commentando gli scontri in corso tra Azerbaigian e Armenia lungo la linea di contatto nel Nagorno-Karabakh. In una dichiarazione rilasciata sul suo account Twitter, Erdogan ha dichiarato: "L'Armenia, che ha compiuto un nuovo attacco contro l'Azerbaigian, ha dimostrato ancora una volta di essere la più grande minaccia per la pace e la tranquillità nella regione. La nazione turca sostiene i suoi fratelli azerbaigiani con tutti i suoi mezzi, come sempre". Il presidente turco ha aggiunto: "La comunità internazionale, che continua a non reagire all'aggressione provocatoria dell'Armenia, mostra ancora una volta i suoi doppi standard. Il trio di Minsk, che ha mantenuto il suo atteggiamento negligente per quasi 30 anni, è purtroppo molto lontano dall'agire in modo risolutivo. Chiediamo al mondo intero di sostenere l'Azerbaigian nella sua lotta contro l'occupazione e l'oppressione”. Il presidente turco ha inoltre sottolineato di aver avuto oggi una conversazione telefonica con l’omologo di Baku, Ilham Aliyev, dove ha ribadito la vicinanza della Turchia “ai fratelli” dell’Azerbaigian.(Tua)