Difesa: Cirielli (Fd'I), a sottufficiale Guardia costiera Visalli venga conferita Medaglia al valore

- Il questore della Camera e presidente della direzione nazionale di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli esprime "cordoglio per la morte del sottufficiale della Guardia costiera di Milazzo, Aurelio Visalli, tuffatosi in un mare nonostante le onde alte e il vento forte per salvare la vita ad un ragazzino di 15 anni. Siamo di fronte - prosegue in una nota - ad un gesto eroico compiuto da un servitore dello Stato che non deve essere dimenticato. Per questo auspico che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli conferisca la Medaglia d'oro al valore. Mi stringo al dolore della famiglia e di tutti gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia Costiera, che, ogni giorno, insieme alle Forze dell'ordine, garantiscono con abnegazione e grandi sacrifici la sicurezza e la legalità nella nostra Patria".(Com)