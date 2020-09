Maltempo: Visconti (Fd'I), voragini in tutta Roma, Corte conti avvii una indagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se riempire i romani di bugie non è certamente un reato, utilizzare soldi pubblici e sprecarli solo per fingere di riparare strade in quantità, che al primo acquazzone diventano trappole, merita una accurata indagine della Corte dei conti. Intere vie appena riqualificate, con tanto di slogan lanciati contro l'inerzia delle precedenti amministrazioni e già da rifare dopo un po' di pioggia, dimostrano quanto le bugie abbiano le gambe corte e fanno per lo meno dubitare sulla buona fede della maggioranza". Lo afferma in una nota il dirigente di Fratelli d'Italia con delega all'Ambiente nella Capitale Marco Visconti. "Non si tratta di casi isolati -prosegue- ma anche oggi, come già nei giorni scorsi, sono decine e decine le strade letteralmente scoppiate e presidiate da Vigili e Forze dell'Ordine per evitare che gli automobilisti rimangano incagliati con le loro auto nelle pericolose falle del sindaco Raggi e dei suoi. Pericoli seri -conclude Visconti- che si aggiungono a quelli intollerabili degli alberi che crollano e ai troppi rischiosissimi allagamenti, nella colpevole assenza di piani di potature e di pulizia di tombini e caditoie, fatti questi che sono agli atti di un'amministrazione fallimentare, che governa Roma da quattro anni e mezzo e ancora se la prende con gli altri". (Com)